От причала A до причала B и обратно туристы плыли по реке на лодке. На весь путь они затратили меньше 3 ч 30 мин. Скорость лодки в стоячей воде 5 км/ч, а скорость течения реки 2 км/ч. Оцените расстояние от причала A до причала B.

Математика

От причала A до причала B и обратно туристы плыли по реке на лодке. На весь путь они затратили меньше 3 ч 30 мин. Скорость лодки в стоячей воде 5 км/ч, а скорость течения реки 2 км/ч. Оцените расстояние от причала A до причала B.

Автор: Гость