От причала A до причала B и обратно туристы плыли по реке на лодке. На весь путь они затратили меньше 3 ч 30 мин. Скорость лодки в стоячей воде 5 км/ч, а скорость течения реки 2 км/ч. Оцените расстояние от причала A до причала B.
Математика
От причала A до причала B и обратно туристы плыли по реке на лодке. На весь путь они затратили меньше 3 ч 30 мин. Скорость лодки в стоячей воде 5 км/ч, а скорость течения реки 2 км/ч. Оцените расстояние от причала A до причала B.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость движения по течению составит 5+2=7 скорость движения против течения 5-2=3 S/7+S/3=3 1/2 10S/21=7/2 S= 21*7/10*2 S=147/20км=7 7/20км
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