Поле в 1260 га засеяли озимой пшеницей вместо яровой и собрали по 28 ц с гектара .Урожайность яровой пшеницы была 18 ц с гектара . Какую прибавку зерна получили со всей площади?

Математика

Поле в 1260 га засеяли озимой пшеницей вместо яровой и собрали по 28 ц с гектара .Урожайность яровой пшеницы была 18 ц с гектара . Какую прибавку зерна получили со всей площади?

Автор: Гость