Поле в 1260 га засеяли озимой пшеницей вместо яровой и собрали по 28 ц с гектара .Урожайность яровой пшеницы была 18 ц с гектара . Какую прибавку зерна получили со всей площади?

Математика
Поле в 1260 га засеяли озимой пшеницей вместо яровой и собрали по 28 ц с гектара .Урожайность яровой пшеницы была 18 ц с гектара . Какую прибавку зерна получили со всей площади?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28-18=10ц  прибавка на 1га  10*1260=12600ц=1260т прибавка со всей площади 
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