Поле в 1260 га засеяли озимой пшеницей вместо яровой и собрали по 28 ц с гектара .Урожайность яровой пшеницы была 18 ц с гектара . Какую прибавку зерна получили со всей площади?
Математика
Поле в 1260 га засеяли озимой пшеницей вместо яровой и собрали по 28 ц с гектара .Урожайность яровой пшеницы была 18 ц с гектара . Какую прибавку зерна получили со всей площади?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28-18=10ц прибавка на 1га 10*1260=12600ц=1260т прибавка со всей площади
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