в зоомагазине было 8 гуппий и 24 моллинезии. шура купил половину моллинизий и 3 гуппи за 81 рубль, а остальных рыбок купил дима за 87 рублей. сколько стоила каждая рыбка?
Математика
в зоомагазине было 8 гуппий и 24 моллинезии. шура купил половину моллинизий и 3 гуппи за 81 рубль, а остальных рыбок купил дима за 87 рублей. сколько стоила каждая рыбка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12х+зу=81 12х+5у=87 2у=6,у=3-стоимость гуппи,х=6-стоит моллинезии
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