в зоомагазине было 8 гуппий и 24 моллинезии. шура купил половину моллинизий и 3 гуппи за 81 рубль, а остальных рыбок купил дима за 87 рублей. сколько стоила каждая рыбка?

Математика

в зоомагазине было 8 гуппий и 24 моллинезии. шура купил половину моллинизий и 3 гуппи за 81 рубль, а остальных рыбок купил дима за 87 рублей. сколько стоила каждая рыбка?

Автор: Гость