сказку о героях,которые живут в сказочной стране.в этой стране все время идет дождь.какие герои могут там жить?
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сказку о героях,которые живут в сказочной стране.в этой стране все время идет дождь.какие герои могут там жить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слякоть,простуда,печалька,грустинка,пасмурка,дождиннка,лужица
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