ля кого из действующих лиц поэм Гомера и при каких обстоятельствах злоупотребление вином имело роковые и необратимые последствия.
Обществознание
ля кого из действующих лиц поэм Гомера и при каких обстоятельствах злоупотребление вином имело роковые и необратимые последствия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для циклопа Полифема, которого Одиссей лишил единственного глаза, после того как циклоп выпил 2 чаши вина и опьянел.Поэтому греки осуждали пьянство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
из атома фосфора получить анион р(-3),р(+5),и катион р(+5).сделать вывод р.S в скобках степени окисления
Русский язык
сказку о героях,которые живут в сказочной стране.в этой стране все время идет дождь.какие герои могут там жить?
Химия
На каждые 5 молекул кислорода в газовой смеси приходится 1 молекула озона.Рассчитайте массовую долю кислорода в этой газовой смеси!
Математика
Поле в 1260 га засеяли озимой пшеницей вместо яровой и собрали по 28 ц с гектара .Урожайность яровой пшеницы была 18 ц с гектара . Какую прибавку з...