из атома фосфора получить анион р(-3),р(+5),и катион р(+5).сделать выводр.S  в скобках степени окисления

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0 +5 4P + 5O2 = 2P2O5 0 -3 2P + 3H2 = 2PH3 В первой реакции с кислородом Фосфор отдает электроны,поэтому выступает восстановителем,хотя сам окисляется.Во второй реакции он принимает электроны,поэтому является окислителем,а сам восстанавливается. Вывод: Фосфор может проявлять и окислительные,и восстановительные свойства