выразите длину отрезка AB в метрах , дицеметрах , сантиметрах и миллиметрах ,если AB=8,906 м.
Математика
выразите длину отрезка AB в метрах , дицеметрах , сантиметрах и миллиметрах ,если AB=8,906 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=8,906м=89,06дм=890,6см=8906мм
Гость:
АВ=8,906 м АВ=89,06 дм АВ=890,6 см АВ=8906 мм АВ=8 м 9 дм 6 мм
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