чем вы объясните успешное противоборство русских земель агрессорам с Запада?
Обществознание
чем вы объясните успешное противоборство русских земель агрессорам с Запада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из-за феодальной раздробленности не было единства среди русских князей,так как каждый князь выступал только на своей стороне,поэтому Киевская Русь стала лакомым куском для монголо-татар.Исход борьбы мог бы быть другим,если бы Русь не преодолела бы феодальную раздробленность,то есть Русское государство было бы уничтожено и поделено между наследниками золотоордынских ханов. но начальная битва на р.Калка в союзе руских и половецкого князей была настолько жистокая што монголы в течении 15 лет не нападали на Русь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Какое количество вещества сульфата меди(||) образуется, если в реакцию вступило 16,8 г оксида меди(||) с серной кислотой?
Обществознание
ля кого из действующих лиц поэм Гомера и при каких обстоятельствах злоупотребление вином имело роковые и необратимые последствия.
Химия
из атома фосфора получить анион р(-3),р(+5),и катион р(+5).сделать вывод р.S в скобках степени окисления