чем вы объясните успешное противоборство русских земель агрессорам с Запада?

Гость: Гость:

из-за феодальной раздробленности не было единства среди русских князей,так как каждый князь выступал только на своей стороне,поэтому Киевская Русь стала лакомым куском для монголо-татар.Исход борьбы мог бы быть другим,если бы Русь не преодолела бы феодальную раздробленность,то есть Русское государство было бы уничтожено и поделено между наследниками золотоордынских ханов. но начальная битва на р.Калка в союзе руских и половецкого князей была настолько жистокая што монголы в течении 15 лет не нападали на Русь