Оксид магния какой массы можно получить при взаимодействии избытка магния с кислородом (н.у) 15 дм3
Химия
Оксид магния какой массы можно получить при взаимодействии избытка магния с кислородом (н.у) 15 дм3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 дм в кубе=15 л Пишем уравнение реакции: 15 л х г 2Mg + O2===============>2MgO Vm=22,4л/моль M=40г/моль V= 22,4 л m=80г Составим пропорцию: 15/22,4=x/80 Выводим х=15*80/22,4 =53,6 г Ответ:53,6 г
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