это по экологии. можно по подробнее, пожалуйста*** всегда ли птицы привлеченные в древесные насаждения искусственными дуплянками могут снизить численность вредных насекомых?
История
это по экологии. можно по подробнее, пожалуйста*** всегда ли птицы привлеченные в древесные насаждения искусственными дуплянками могут снизить численность вредных насекомых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сама формулировка вопроса подразумевает отрицательный ответ. Но мне кажется, что всегда. Единственное, могут быть птицы, которые не "едят" определенные виды насекомых. А так - ну надо же птицам чем-то питаться? Если недалеко от насаждений (посадок) есть поля с неубранным урожаем злаковых, птицы могут жить в дуплянках
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