это по экологии. можно по подробнее, пожалуйста*** всегда ли птицы привлеченные в древесные насаждения искусственными дуплянками могут снизить численность вредных насекомых?

Гость: Гость:

Сама формулировка вопроса подразумевает отрицательный ответ. Но мне кажется, что всегда. Единственное, могут быть птицы, которые не "едят" определенные виды насекомых. А так - ну надо же птицам чем-то питаться? Если недалеко от насаждений (посадок) есть поля с неубранным урожаем злаковых, птицы могут жить в дуплянках