внешняя политика бориса годунова таблица

Обществознание
внешняя политика бориса годунова таблица
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1586-Смерть Стефана Батория-перемирие с Речью Посполитой 1590_1593-Русско-Шведская война-Возвращены Ям,Юрьев,Ивангород 1598-подавлено сопротивление сибирского хана-Сибирь вошла в состав России
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