Почему русские княжества потерпели поражения в борьбе против нашествия монголо-татарских войск?Мог ли исход борьбы быть другим?

потому что у русских не было централизованного государства. если бы объединение русских земель произошло бы раньше монголо-татарского нашествия на русь,то у русских было бы больше шансов на другой исхот битвы

Гость: Гость:

из-за начавшейся феодальной раздробленности не было единства среди русских князей,так как каждый князь выступал только на своей стороне,поэтому Удеьная Русь стала лакомым куском для монголо-татар.Исход борьбы мог бы быть другим,если бы Русь не преодолела бы феодальную раздробленность,то есть Русское государство было бы уничтожено и поделено между наследниками золотоордынских ханов.