Почему русские княжества потерпели поражения в борьбе против нашествия монголо-татарских войск?Мог ли исход борьбы быть другим?
Обществознание
Почему русские княжества потерпели поражения в борьбе против нашествия монголо-татарских войск?Мог ли исход борьбы быть другим?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что у русских не было централизованного государства. если бы объединение русских земель произошло бы раньше монголо-татарского нашествия на русь,то у русских было бы больше шансов на другой исхот битвы
Гость:
из-за начавшейся феодальной раздробленности не было единства среди русских князей,так как каждый князь выступал только на своей стороне,поэтому Удеьная Русь стала лакомым куском для монголо-татар.Исход борьбы мог бы быть другим,если бы Русь не преодолела бы феодальную раздробленность,то есть Русское государство было бы уничтожено и поделено между наследниками золотоордынских ханов.
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