Длина окружности колеса машины равна 2 .2\5м.Сколько оборотов совершит колесо. если машина пройдет 108 метров.
Математика
Длина окружности колеса машины равна 2 .2\5м.Сколько оборотов совершит колесо. если машина пройдет 108 метров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
108:2 2/5=108:12/5=108*5/12=45оборотов ²
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