ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ..ВО дворе играли 16 мальчиков и в 4 раза меньше девочек. На сколько девочек меньше,чем мальчиков?
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ..ВО дворе играли 16 мальчиков и в 4 раза меньше девочек. На сколько девочек меньше,чем мальчиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16/4=4(д) было девочек 2)16-4=12(д) на меньше Ответ: на 12 девочем меньше
Гость:
1) 16:4=4 (дев.) - играли во дворе 2) 16-4=12 (чел.) Ответ: девочек меньше, чем мальчиков на 12 человек.
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