ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ..ВО дворе играли 16 мальчиков и в 4 раза меньше девочек. На сколько девочек меньше,чем мальчиков?

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ..ВО дворе играли 16 мальчиков и в 4 раза меньше девочек. На сколько девочек меньше,чем мальчиков?

Автор: Гость