Напишите все свойства воздуха
История
Напишите все свойства воздуха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Воздух прозрачен 2.Воздух бесцветен .3.Воздух не имеет запаха.4При нагревании воздух раширяетсяю5.При охлаждении воздух сжимается.6.Воздух плохо проводит тепло.
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