на изготовление железной емкости требуется 3 кг 330 г железа. а на изготовление крышки для этой емкости нужно металла в три раза меньшей массы. Сколько кг металла нужно для изготоления 4 таких емкостей с крышками?
Математика
на изготовление железной емкости требуется 3 кг 330 г железа. а на изготовление крышки для этой емкости нужно металла в три раза меньшей массы. Сколько кг металла нужно для изготоления 4 таких емкостей с крышками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
металл на крышке-3300г:3=1100г вес емкости с крышкой- 3300+1100=4400г вес 4 емкостей с крышками -4400*4=17600г или 4400+4400+4400+4400=17600г
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