на изготовление железной емкости требуется 3 кг 330 г железа. а на изготовление крышки для этой емкости нужно металла в три раза меньшей массы. Сколько кг металла нужно для изготоления 4 таких емкостей с крышками?

Математика

на изготовление железной емкости требуется 3 кг 330 г железа. а на изготовление крышки для этой емкости нужно металла в три раза меньшей массы. Сколько кг металла нужно для изготоления 4 таких емкостей с крышками?

Автор: Гость