за 2 дня турист прошел 5/8 пути. За 1-й день 3/8 пути.Какую часть пути турист прошел за 2-й день?Какую часть пути ему осталось пройти?
Математика
за 2 дня турист прошел 5/8 пути. За 1-й день 3/8 пути.Какую часть пути турист прошел за 2-й день?Какую часть пути ему осталось пройти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/8-3/8=2/8пути турист прошёл за второй день 1-5/8=3/8 пути осталось пройти
Гость:
за 2-й день турист прошел (5/8 -3/8)пути=2/8=1/4(пути); осталось идти туристу- 1или 8/8-5/8=3/8(пути)
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