за 2 дня турист прошел 5/8 пути. За 1-й день 3/8 пути.Какую часть пути турист прошел за 2-й день?Какую часть пути ему осталось пройти?

Математика

за 2 дня турист прошел 5/8 пути. За 1-й день 3/8 пути.Какую часть пути турист прошел за 2-й день?Какую часть пути ему осталось пройти?

Автор: Гость