составьте уравнения реакций в соответствии со схемой превращений: H2O - H2 - NH3 - (NH4)2SO4 - NH4Cl Для уравнения реакций 2 составьте схему электронного баланса. Для реакций 4 напишите сокращённое ионно- молекулярное уравнение.
Химия
составьте уравнения реакций в соответствии со схемой превращений: H2O - H2 - NH3 - (NH4)2SO4 - NH4Cl Для уравнения реакций 2 составьте схему электронного баланса. Для реакций 4 напишите сокращённое ионно- молекулярное уравнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2H2O = O2 + 2H2 0 0 -3 +1 2) 3H2 + N2 = 2NH3 0 +1 H2 - 2e = 2H |3|восстановитель)окисление) 0 -3 N2 + 6e = 2N |1|окислитель(восстановление) 3) 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 4) (NH4)2SO4 + BaCl2 = 2NH4Cl + BaSO4 2NH4+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = 2NH4+ + 2Cl- + BaSO4 Ba2+ + SO42- = BaSO4
Гость:
1)2H2O===>H2(катод)+O2(анод)(электролиз) 2)N2+3H2====>2NH3 из N2 в нулевой степени +3 электрона==>N в -3 степени 1,восст-е,оксилитель из H2 в нулевой степени -1 электрон===>Н в +1 степени 3,оксиление,восс-ль 3)2(NH3*H2O)(разбав.)+ MgSO4====>Mg(OH)2(стрелка вниз)+ (NH4)2SO4 2NH3+2H2O + Mg+2 + SO4 -2===> Mg(OH)2(стрелка вниз)+2NH4+ + SO4 -2 Mg +2 + 2NH3 + 2H2O===>Mg(OH)2(стрелка вниз)+ 2NH4+ 4)(NH4)2SO4 +BaCl2===>BaSO4(стрелка вниз) + NH4Cl
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