составьте уравнения реакций в соответствии со схемой превращений: H2O - H2 - NH3 - (NH4)2SO4 - NH4Cl Для уравнения реакций 2 составьте схему электронного баланса. Для реакций 4 напишите сокращённое ионно- молекулярное уравнение.

Химия
составьте уравнения реакций в соответствии со схемой превращений: H2O - H2 - NH3 - (NH4)2SO4 - NH4Cl Для уравнения реакций 2 составьте схему электронного баланса. Для реакций 4 напишите сокращённое ионно- молекулярное уравнение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1) 2H2O = O2 + 2H2        0      0      -3 +1  2) 3H2 + N2 = 2NH3  0              +1  H2 - 2e = 2H |3|восстановитель)окисление)  0             -3   N2 + 6e = 2N  |1|окислитель(восстановление)    3) 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4  4) (NH4)2SO4 + BaCl2 = 2NH4Cl + BaSO4  2NH4+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = 2NH4+ + 2Cl- + BaSO4  Ba2+ + SO42- = BaSO4  
Гость:
1)2H2O===>H2(катод)+O2(анод)(электролиз) 2)N2+3H2====>2NH3 из N2 в нулевой степени +3 электрона==>N в -3 степени    1,восст-е,оксилитель из H2 в нулевой степени -1 электрон===>Н в +1 степени   3,оксиление,восс-ль 3)2(NH3*H2O)(разбав.)+ MgSO4====>Mg(OH)2(стрелка вниз)+ (NH4)2SO4    2NH3+2H2O + Mg+2 + SO4 -2===> Mg(OH)2(стрелка вниз)+2NH4+ + SO4 -2    Mg +2 + 2NH3 + 2H2O===>Mg(OH)2(стрелка вниз)+ 2NH4+ 4)(NH4)2SO4 +BaCl2===>BaSO4(стрелка вниз) + NH4Cl  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
за 2 дня турист прошел 5/8 пути. За 1-й день 3/8 пути.Какую часть пути турист прошел за 2-й день?Какую часть пути ему осталось пройти?
Ответить
Литература
10 предложений из разказа Муму со словом челять
Ответить
Английский язык
You have seen the following notice on your school noticeboard. PLEAAASE:)
Ответить
Математика
Длина окружности колеса машины равна 2 .2\5м.Сколько оборотов совершит колесо. если машина пройдет 108 метров.
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ..ВО дворе играли 16 мальчиков и в 4 раза меньше девочек. На сколько девочек меньше,чем мальчиков?
Ответить