составьте уравнения реакций в соответствии со схемой превращений: H2O - H2 - NH3 - (NH4)2SO4 - NH4Cl Для уравнения реакций 2 составьте схему электронного баланса. Для реакций 4 напишите сокращённое ионно- молекулярное уравнение.

Гость: Гость:

1)2H2O===>H2(катод)+O2(анод)(электролиз) 2)N2+3H2====>2NH3 из N2 в нулевой степени +3 электрона==>N в -3 степени 1,восст-е,оксилитель из H2 в нулевой степени -1 электрон===>Н в +1 степени 3,оксиление,восс-ль 3)2(NH3*H2O)(разбав.)+ MgSO4====>Mg(OH)2(стрелка вниз)+ (NH4)2SO4 2NH3+2H2O + Mg+2 + SO4 -2===> Mg(OH)2(стрелка вниз)+2NH4+ + SO4 -2 Mg +2 + 2NH3 + 2H2O===>Mg(OH)2(стрелка вниз)+ 2NH4+ 4)(NH4)2SO4 +BaCl2===>BaSO4(стрелка вниз) + NH4Cl