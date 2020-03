сочинение на тему "моя любимая погода"(the weather l like) желательно на 10 предложений и более но не с проги переводчик  

Гость: Гость:

Сочинение на тему "Моя любимая погода" The weather I like What is the weather in general: rain, wind, heat? The weather is changeable as our mood. Perhaps there is no such thing as a "favorite weather," because each season provides its own weather. I could say that I love the snow in the winter, because it is time of fun and holidays. I like the circle of snowflakes and a shining all around. I love warm weather in the spring, when the trees are in blossom, when there is a time for tulips and hyacinths. I do not like the dry hot weather, but I like warm drops of summer rain, when there is no fear to wet to the skin. At the same time, I love the autumn sun, which warms and decorates the leaves in bright colors. You can be sad about any weather, and therefore do not go out, accusing her of being lazy. Still, I don’t have any favourite weather, because I like anyone. Перевод на всякий случай: Что такое погода вообще: осадки, ветер, жара? Погода изменчива как наше настроение. Наверное, нет такого понятия как «любимая погода», потому что для каждой поры времени предусмотрена своя погода. Можно сказать, что я люблю снег зимой, потому что это пора веселья и праздников. Мне нравится, как кружат снежинки и как блестит все вокруг. Я люблю теплую погоду весной, когда цветут деревья, когда приходит пора тюльпанов и гиацинтов. Я не очень люблю сухую жаркую погоду, мне нравятся теплые капли летнего дождя, когда промокнуть до нитки совсем не страшно. В то же время я люблю осеннее солнце, которое греет и разукрашивает листву в яркие краски. Можно грустить по поводу любой погоды, а потому и не выходить на улицу, обвиняя ее в своей лени. Все-таки у меня нет любимой погоды, потому что мне нравится любая.