постройте отрезок AB=12 СМ AC=1/6от AB,CD=4/5от СB DE=3/2от AC

Математика
постройте отрезок AB=12 СМ AC=1/6от AB,CD=4/5от СB DE=3/2от AC
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АС=12:6=2 см,СД=10:5*4=8 см,ДЕ=2:2*3=3 см
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