постройте отрезок AB=12 СМ AC=1/6от AB,CD=4/5от СB DE=3/2от AC
Математика
постройте отрезок AB=12 СМ AC=1/6от AB,CD=4/5от СB DE=3/2от AC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АС=12:6=2 см,СД=10:5*4=8 см,ДЕ=2:2*3=3 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Докажите, что значение выражения 2/3√5 +1 - 2/3√5 - 1 является рациональным числом. Нужны решение, объяснение и ответ. Буду крайне благодарен.
Английский язык
Английский язык
сочинение на тему "моя любимая погода"(the weather l like) желательно на 10 предложений и более но не с проги переводчик