Докажите, что значение выражения 2/3√5 +1 - 2/3√5 - 1 является рациональным числом. Нужны решение, объяснение и ответ. Буду крайне благодарен.
Алгебра
Докажите, что значение выражения 2/3√5 +1 - 2/3√5 - 1 является рациональным числом. Нужны решение, объяснение и ответ. Буду крайне благодарен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножим числитель и знаменатель дроби на сопряженное [latex]\displaystyle ...= \frac{2(3 \sqrt{5}-1 )}{(3 \sqrt{5}+1)(3 \sqrt{5}-1)} - \frac{2(3 \sqrt{5}+1)}{(3 \sqrt{5}-1)(3 \sqrt{5}+1)}=\\ \\ \\ = \frac{2(3 \sqrt{5}-1)}{(3 \sqrt{5})^2-1^2} - \frac{2(3 \sqrt{5}+1)}{(3 \sqrt{5})^2-1^2} = \frac{2(3 \sqrt{5}-1)-2(3 \sqrt{5}+1)}{9\cdot5-1} =\\ \\ \\ = \frac{6 \sqrt{5}-2-6 \sqrt{5}-2}{44} =- \frac{4}{44}=- \frac{1}{11} [/latex] Что и требовалось доказать
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