позначити корiнь i закiнчення у словах зло,спокiй,смуток,день,пiвдень

Қазақ тiлi
позначити корiнь i закiнчення у словах зло,спокiй,смуток,день,пiвдень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День, південь - день (корінь), закінчення нульове Смуток - смут(корінь), закінчення нульове Спокій - спок (корінь), -ій (закінчення) Зло - зл (корінь), - о (закінчення)
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