В цветочный магазин привезли цветы.Надя может составить из них букеты за 40 мин, а Валя-за 35мин. Они совместно составили букеты за 14мин, затем оставшуюся часть букетов составила Надя. За сколько минут девочки составили букеты?

Математика

В цветочный магазин привезли цветы.Надя может составить из них букеты за 40 мин, а Валя-за 35мин. Они совместно составили букеты за 14мин, затем оставшуюся часть букетов составила Надя. За сколько минут девочки составили букеты?

Автор: Гость