В цветочный магазин привезли цветы.Надя может составить из них букеты за 40 мин, а Валя-за 35мин. Они совместно составили букеты за 14мин, затем оставшуюся часть букетов составила Надя. За сколько минут девочки составили букеты?

Математика
В цветочный магазин привезли цветы.Надя может составить из них букеты за 40 мин, а Валя-за 35мин. Они совместно составили букеты за 14мин, затем оставшуюся часть букетов составила Надя. За сколько минут девочки составили букеты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за одну минуту Надя составляет 1/40 букетов, а Валя 1/35 вместе за 1минуту они составляют 1/40+1/35  за 14минут они составят(1/40+1/35)*14=3/4 т.е. Наде остается составить 1-3/4=1/4 букетов или 1/4:1/40=10мин  14+10=24 
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