Что будет если выстрелить из винтовки в сваренное в крутуб яйцо?

Физика
Что будет если выстрелить из винтовки в сваренное в крутуб яйцо?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При выстреле в вар.яйцо пуля пробивает твёрдое тело, поэтому пробивает по напровлению полёта, поскольку в этом направлении передаётся давление.
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