Расставьте коэффициенты в уравнение реакции,применяя метод лектронного баланса: MnO+KClO3+KOH- больше K2MnO4+KCl+H2O
Химия
Расставьте коэффициенты в уравнение реакции,применяя метод лектронного баланса: MnO+KClO3+KOH- больше K2MnO4+KCl+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3MnO+2KClO3+6KOH-> 3K2MnO4+2KCl+3H2O Mn +2 минус 4 электоронов = Mg +6 восстановитель Cl +5 плюс 6 электронов =Cl - окислитель
Гость:
3MnO+2KClO3+6KOH-> 3K2MnO4+2KCl+3H2O ClO3(-1)+3H2O+6e=Cl(-1) о-тель MnO+3OH(-)+4e=MnO4(-1)+3H в-тель
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