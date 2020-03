Помогите пожалуйста!Тема Модальные Глаголы! Each of the words or phrases in bold incorrect. Rewrite them correctly on the lines.(Каждое из слов или фраз жирным неправильно.Перепишите их правильно ) 1)What does it take to be an ...

Помогите пожалуйста!Тема Модальные Глаголы! Each of the words or phrases in bold incorrect. Rewrite them correctly on the lines.(Каждое из слов или фраз жирным неправильно.Перепишите их правильно ) 1)What does it take to be an Olympic champion?There are lots of things an athlete MUST to do. 2)Atletes SHOULD TO trust themselves and their coaches or trainers. 3)If they trust these people, they WILL CAN be able to do well. 4)Atletes should NEVER TO show off because no one will respect them. 5)Finally, athletes SHOULD to remember that doing their best is as important as winning.

Автор: Гость