Найдите площадь каждого участка,если площадь первого в 5 раз больше площади второго,а площадь второго на 252 га меньше площади первого.

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Предположим, что х - это площадь второго участка, тогда 5х - это площадь первого участка, также из условия задачи известно, что площадь второго участка меньше площади первого на 252 га согласно этим данным составим и решим уравнение: 5х-х=252 4х=252 х=252:4 х=63 (га) - площадь II участка. 5х=5·63=315 (га) - площадь I участка. Ответ: 315 га - площадь первого участка, 63 га площадь второго участка. Проверка: 315-252=63 315:63=5