Випиши займенники 3-ї особи разом із словами , до яких вони відносяться. Що не скажеш їй повторить - повторить з гарною вимовою. Я людині нічого не коштую , але високо нею цінюся. Вцім слові- подвоєна літера Д і в ньому ж подво...

Қазақ тiлi

Випиши займенники 3-ї особи разом із словами , до яких вони відносяться. Що не скажеш їй повторить - повторить з гарною вимовою. Я людині нічого не коштую , але високо нею цінюся. Вцім слові- подвоєна літера Д і в ньому ж подвоєна літера Ш.

Автор: Гость