Випиши займенники 3-ї особи разом із словами , до яких вони відносяться. Що не скажеш їй повторить - повторить з гарною вимовою. Я людині нічого не коштую , але високо нею цінюся. Вцім слові- подвоєна літера Д і в ньому ж подво...
Қазақ тiлi
Випиши займенники 3-ї особи разом із словами , до яких вони відносяться. Що не скажеш їй повторить - повторить з гарною вимовою. Я людині нічого не коштую , але високо нею цінюся. Вцім слові- подвоєна літера Д і в ньому ж подвоєна літера Ш.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не скажеш їй, нею цінуюся, в ньому літера.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Расставьте коэффициенты в уравнение реакции,применяя метод лектронного баланса: MnO+KClO3+KOH-> K2MnO4+KCl+H2O
Английский язык
Помогите пожалуйста!Тема Модальные Глаголы! Each of the words or phrases in bold incorrect. Rewrite them correctly on the lines.(Каждое из слов или...
Английский язык
Математика
С аэропорта вылетел верталет со скоростью 210 км/ч через 2 часа вылетел самолет,которой через 3 часа после своего вылета перегнал вертолет на 840 к...