Випиши займенники 3-ї особи разом із словами , до яких вони відносяться. Що не скажеш їй повторить - повторить з гарною вимовою. Я людині нічого не коштую , але високо нею цінюся. Вцім слові- подвоєна літера Д і в ньому ж подво...

Қазақ тiлi
Випиши займенники 3-ї особи разом із словами , до яких вони відносяться. Що не скажеш їй повторить - повторить з гарною вимовою. Я людині нічого не коштую , але високо нею цінюся. Вцім слові- подвоєна літера Д і в ньому ж подвоєна літера Ш.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не скажеш їй, нею цінуюся, в ньому літера.
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