от чего зависит выбор человеком эталона экономического поведения

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от качества факторов , воздействующих на него. от его личной экономической состоятельности- те ск денег в кармане. Выбор эталонов поведения в экономике, эффективность решения экономических задач во многом зависят от социально-психологических качеств участников экономической деятельности. Среди них важным элементом экономической культуры является экономическая направленность личности, компонентами которой выступают потребности, интересы и мотивы деятельности человека в экономической сфере. Направленность личности включает социальную установку и социально значимые ценности.