выделить корень в словах укусил ударил
Русский язык
выделить корень в словах укусил ударил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кус-корень в слову укусил, дар-в слове ударил
Гость:
у/кус/и/л - (кус - корень) удар/и/л - (удар - корень)
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