упростить выражение: Y+4Y+(Y-10)
Математика
упростить выражение: Y+4Y+(Y-10)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5Y+(Y-10) упрастил чё тут такого
Гость:
Y+4Y+Y-10=6Y-10 вроде бы так))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина стороны треугольника равны 12см 5мм, 4 см, 10см 5мм. Выразите длину в милиметрах и найди пример этого треугольника
Физика
№1Определите давление оказываемое на водолаза, если он опустился на глубину 50м? (вода морская) №2 Электрические розетки прессуют из специальн...
Математика
чему равна площадь прямоугольника,e которого ширина 6 см,а длина в два раза больше ширины?чему равен периметр прямоугольника?
Русский язык