№1Определите давление оказываемое на водолаза, если он опустился на глубину 50м? (вода морская) №2 Электрические розетки прессуют из специальной массы (баркалитовой), действуя на нее с силой 37,5кН. Площадь розетки 0,0075м2....
Физика
№1Определите давление оказываемое на водолаза, если он опустился на глубину 50м? (вода морская) №2 Электрические розетки прессуют из специальной массы (баркалитовой), действуя на нее с силой 37,5кН. Площадь розетки 0,0075м2. под каким давлением прессуют розетки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=рgh 1)50м*10Н/кг*1030кг/м3=515000Па=515кПа 2)---
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