№1Определите давление оказываемое на водолаза, если он опустился на глубину 50м? (вода морская) №2 Электрические розетки прессуют из специальной массы (баркалитовой), действуя на нее с силой 37,5кН. Площадь розетки 0,0075м2....

Физика

№1Определите давление оказываемое на водолаза, если он опустился на глубину 50м? (вода морская) №2 Электрические розетки прессуют из специальной массы (баркалитовой), действуя на нее с силой 37,5кН. Площадь розетки 0,0075м2. под каким давлением прессуют розетки?

Автор: Гость