Составьте уравнение реакции аммиака а) с сольной кислотой б) с азотистой кислотой.
Химия
Составьте уравнение реакции аммиака а) с сольной кислотой б) с азотистой кислотой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)NH3 + HCl=====>NH4Cl(стрелка вверх) + H2(стрелка вверх) Если в условии дается что это РАСТВОР аммиака,значит выделяется вода и стрелку вверх не надо ставить. б) NH3+ HNO3====>NH4NO3(стрелка вниз) + H2(стрелка вверх) Опять же если это РАСТВОР аммиака выделяется H2O.
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