наблюдатель стоит на растоянии 200м от выокой горыю через какой промежуток времени он услышит эхо произнесенного слова? скорость звука 340м/сю

Физика

наблюдатель стоит на растоянии 200м от выокой горыю через какой промежуток времени он услышит эхо произнесенного слова? скорость звука 340м/сю

Автор: Гость