наблюдатель стоит на растоянии 200м от выокой горыю через какой промежуток времени он услышит эхо произнесенного слова? скорость звука 340м/сю
Физика
наблюдатель стоит на растоянии 200м от выокой горыю через какой промежуток времени он услышит эхо произнесенного слова? скорость звука 340м/сю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400 м÷340 м\с=примерно 1,175 сек. за это время звук дойдёт туда и обратно
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