С двух населенных пунктов, расстояние между которыми 42 км, выехали одновременно навстречу друг другу два автомобиля. Первый ехал со скоростью 9 км/ч, а другой - 12 км/ч. Через которое время они встретятся

Математика

С двух населенных пунктов, расстояние между которыми 42 км, выехали одновременно навстречу друг другу два автомобиля. Первый ехал со скоростью 9 км/ч, а другой - 12 км/ч. Через которое время они встретятся

Автор: Гость