С двух населенных пунктов, расстояние между которыми 42 км, выехали одновременно навстречу друг другу два автомобиля. Первый ехал со скоростью 9 км/ч, а другой - 12 км/ч. Через которое время они встретятся
Математика
С двух населенных пунктов, расстояние между которыми 42 км, выехали одновременно навстречу друг другу два автомобиля. Первый ехал со скоростью 9 км/ч, а другой - 12 км/ч. Через которое время они встретятся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+12=21-скорость общая 42/21=2часа-они встретятся
Гость:
1)12+9=21(км/ч)Vсближение 2)42:21=2(ч) Ответ:через 2 часа они встретятся.
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