Выберите подходящий способ и дайте толкование лексического значения слов: разнотравье,терновник,ягодник,шершавый,хлопоты

Гость: Гость:

Разнотравье - Растущие вместе разные травы, травянистые растения (кроме злаков, бобовых и осоковых ) Ягодник - Растения, дающие съедобные ягоды Терновник м. - Колючий кустарник семейства розовых, дающий мелкие темно-синие с сизым налетом съедобные плоды терпкого кисло-сладкого вкуса; колючая слива Шершавый - Шероховатый, с мелкими колющимися неровностями Хлопоты - заботы и недосуги, разные дела; возня и суеты, беспокой, тревога, занятия и обязанности всякого рода 1) Хлопоты - Длительные занятия, связанные с многочисленными заботами 2) Хлопоты - Действия, связанные с ходатайствовать за кого-что-нибудь, с просьбами