Какой объем сероводорода (н.у.) образуется при взаимодействии сульфида железа(II) с раствором соляной кислоты массой 65 г, в котором массовая доля кислоты составляет 5%?
Химия
Какой объем сероводорода (н.у.) образуется при взаимодействии сульфида железа(II) с раствором соляной кислоты массой 65 г, в котором массовая доля кислоты составляет 5%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: m (чист. FeS) = 2кг - 2 кг * 0.1 = 1.8 кг 2HCl + FeS = FeCl2 + H2S m(FeS) = M*n = 88 кг/кмоль * 1 кмоль = 88 кг V(H2S) = Vm * n = 22.4 м^3/кмоль * 1 кмоль = 22.4 м^3 Составляем пропорцию: 1.8 / 88 = х /22.4; х = 1.8 * 22.4 / 88 = 0.458 м^3 т.е. V(H2S) = 0.458 м^3 Ответ: V(H2S) = 0.458 м^3
Гость:
1)Узнаем сколько вообще у нас соляной кислоты.Формула w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) Выводим: m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% m(в-ва)=5%*65г/100%= 3,25 г. 2)Пишем уравнение реакции. 3,25 г х л FeS+2HCl===========>H2S+FeCl2 M=36,5г/моль Vm=22,4л/моль m= 71г V=22,4л Составляем пропорцию: 3,25/71=x/22,4 Выводим x=3,25*22,4/71= 1,025 л. Ответ:1,025 л.
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