Какой объем сероводорода (н.у.) образуется при взаимодействии сульфида железа(II) с раствором соляной кислоты массой 65 г, в котором массовая доля кислоты составляет 5%?

Химия

Какой объем сероводорода (н.у.) образуется при взаимодействии сульфида железа(II) с раствором соляной кислоты массой 65 г, в котором массовая доля кислоты составляет 5%?

Автор: Гость