Волк погнался за Ниф-Нифом, когда расстояние между ними было 64 м. скорость волка 12 м/с., а Ниф-нифа 10м/с.успеет ли ниф-ниф спрятаться от волка в домике нуф-нуфа, если для этого ему нужно пробежать 300 м?

Математика

Волк погнался за Ниф-Нифом, когда расстояние между ними было 64 м. скорость волка 12 м/с., а Ниф-нифа 10м/с.успеет ли ниф-ниф спрятаться от волка в домике нуф-нуфа, если для этого ему нужно пробежать 300 м?

Автор: Гость