Волк погнался за Ниф-Нифом, когда расстояние между ними было 64 м. скорость волка 12 м/с., а Ниф-нифа 10м/с.успеет ли ниф-ниф спрятаться от волка в домике нуф-нуфа, если для этого ему нужно пробежать 300 м?
Математика
Волк погнался за Ниф-Нифом, когда расстояние между ними было 64 м. скорость волка 12 м/с., а Ниф-нифа 10м/с.успеет ли ниф-ниф спрятаться от волка в домике нуф-нуфа, если для этого ему нужно пробежать 300 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(300+64):12=30,34(с) бежать волку до домика 300:10=30(с) поросёнку Ответ: успеет Ниф - Ниф спрятаться в домике
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