На трех участках собрали 248 тонн картофеля.На первом,. в 1,8 раз больше чем на третьем, на втором на 20 тонн больше чем на третьем. Сколько картофеля собрано на каждом участке.

Математика

На трех участках собрали 248 тонн картофеля.На первом,. в 1,8 раз больше чем на третьем, на втором на 20 тонн больше чем на третьем. Сколько картофеля собрано на каждом участке.

Автор: Гость