На трех участках собрали 248 тонн картофеля.На первом,. в 1,8 раз больше чем на третьем, на втором на 20 тонн больше чем на третьем. Сколько картофеля собрано на каждом участке.
Математика
На трех участках собрали 248 тонн картофеля.На первом,. в 1,8 раз больше чем на третьем, на втором на 20 тонн больше чем на третьем. Сколько картофеля собрано на каждом участке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пускай картофель, собранный на втором поле-х, тогда картофель, собранный на третьем поле-(х-20), а на первом- 1,8(х-20), а весь картофель, собранный на трех участках- 248 тонн. Составим уравнение: 1,8(х-20)+х+(х-20)=248 тонн 1,8х-36+х+х-20=248 тонн 3,8х=248+56 3,8х=304 тонн х=304:3,8 х=80(тонн)- картофеля собрано на втором участке х-20=80-20=60(тонн)- картофеля собрано на третьем поле 60*1,8=108(тонн)- картофеля собрано на первом поле
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