уравнение рекций горения в кислороде угля , лития ,сероводорода Н2S .
Химия
уравнение рекций горения в кислороде угля , лития ,сероводорода Н2S .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C + O2 = CO2 4Li + O2 = 2Li2O 2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2
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