Цена товара понизилась с 42,5 р до 37,4 р На сколько процентов понизилась цена товара?
Математика
Цена товара понизилась с 42,5 р до 37,4 р На сколько процентов понизилась цена товара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находишь, сколько составляет 1% от 42,5 42,5/100=0,425 Делишь новую цену на 1% 37,4/0,425=88 Товар подешевел на 100-88=12 процентов.
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