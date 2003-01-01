Учебник Кузнецова, Титова, Гара,Жегин 2003 года стр 171 вопрос 1 Осуществление следующие превращения, используя разные способы: а) CO2 меньше ---- больше CaCO3--- больше Ca(HCO3)2--- больше CaCO3--- больше CaO б)Na2CO3 меньш...
Химия
Учебник Кузнецова, Титова, Гара,Жегин 2003 года стр 171 вопрос 1 Осуществление следующие превращения, используя разные способы: а) CO2 меньше ---- больше CaCO3--- больше Ca(HCO3)2--- больше CaCO3--- больше CaO б)Na2CO3 меньше --- больше CO2 меньше ---- больше NaHCO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a)1)CO2+CAO=CACO3 2)CACO3+H2CO3=CA(HCO3)2+CO2 3)cA (HCO3)2=cACO3+H2 4)CACO3=CAO+CO2
Гость:
а) 1)Ca(OH)2 + CO2 = H2O + CaCO3 стрелка вниз обратный процесc t CaCO3 = CaO + CO2 2) CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2 t 3) Ca(HCO3)2 = CaCO3 + H2O + CO2 4) CaCO3 = CaO + CO2 t б) 1) Na2CO3 = Na2O + CO2 2) Na2CO3 + H2O + CO2 = 2NaHCO3
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