Учебник Кузнецова, Титова, Гара,Жегин 2003 года стр 171 вопрос 1 Осуществление следующие превращения, используя разные способы: а) CO2 меньше ---- больше CaCO3--- больше Ca(HCO3)2--- больше CaCO3--- больше CaO б)Na2CO3 меньш...

Химия

Учебник Кузнецова, Титова, Гара,Жегин 2003 года стр 171 вопрос 1 Осуществление следующие превращения, используя разные способы: а) CO2 меньше ---- больше CaCO3--- больше Ca(HCO3)2--- больше CaCO3--- больше CaO б)Na2CO3 меньше --- больше CO2 меньше ---- больше NaHCO3

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