сочинение-описание " зимний лес "

Гость: Гость:

Наступила зима.Пошёл первый снег.Он усыпал дорожки серебром.Побелели поля и пригорорки.Заглянула зима и в лес.Пуховые варежки на ветви снежные повесила она. Тонким льдом покрылась река.Белое покрывало накинула на лес.Стелится метелица ковром.Ксты в пушистых полушубках стоят у мёрзлого окна.Снежинки падают с небес в таком случайном беспорядке,а улеглись постелью гладкой и строго окаймили лес.Стоят деревья голые,без листьев.Некоторые птицы улетают на юг стайками.Люди ходят в тёплых шубках.Дети играют на замёрзших площадках.Они играют в снежки,лепят снеговиков. Некоторые животные залеглись в спячку,например:медведь,ёж и даже змейка!Дремлют пташки нежные.Воробушки нежные,как детки сиротливые,просят крошки хлеба.Вмеж кустов зайчишка серенький.Ходит-бродит лисонька-лиса.Волк ходит по белому снегу,и на снегу остаются следы. Ну вот! В лесу всё белоснежное! На снегу много разных следов.Дует сильный ветер.Животные прячётся в туплях норках.На улице царствует зимушка-зима!