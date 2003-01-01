Плотность паров вещества составляет 3,482 г/л. При его сжигании выделилось 11,2 л углекислого газа и 0,25 моль воды. Определить молекулярную формулу вещества.

Гость: Гость:

молярная масса вещества=3,482Х22,4=78г/моль 0,5 0,25 CxHy+O2=CO2+H2O 2 1 CxHy+O2=CO2 + H2O CxHy+O2+2CO2 +1H2O отсюда Х=2;у=2; формула -С2Н2, но молярная масса( С2Н2)=12Х2+2=26г/моль,а нам задана молярная масса 78г/моль,поэтому 78:26=3 и все индексы в формуле увеличим в 3 раза. Ответ:С6Н6-бензол.