24л фарби розлили у 8 однакових банок.Місткість бака на 6 л більша ніж місткість банки.Скільки потрібно таких баків,щоб розлити 36 л
Математика
24л фарби розлили у 8 однакових банок.Місткість бака на 6 л більша ніж місткість банки.Скільки потрібно таких баків,щоб розлити 36 л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24/8=3(л) фарби в одній банці 2)3+6=9(л) фарби поміститься у бак 3)36/9=4(б) потрібно Відповідь:4 бака
Гость:
Поскольку 24л краски розлили в 8 банок, то в каждую банку розлили по (24:8)л краски, то есть по 3л краски в каждую банку, поскольку вместительность бака больше от вместительности банки на 6л, то в каждый бак можно залить (3+6)л краски, то есть по 9 литров краски в один бак.Чтобы узнать сколько баков нужно чтобы залить 36 литро крвски, нужно количество краски(36л) розделить на вместительность одного бака(9л), то есть 36:9=4(бака) Ответ:нужно 4 бака
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