Найди площадь круга,радиус которого равен 6 м.Число П округли до десятых!
Математика
Найди площадь круга,радиус которого равен 6 м.Число П округли до десятых!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=πr², π=3,14 s=3,14*6м²=113,04м²
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