Решите задачу, составив ее математическую модель.Сережа вычислил степень числа 2 с показателем m, где m - нечетное число. Его брат возвел число, полученное Сережей в степень с показателем k, где k - четное число. Он получил 102...

Алгебра

Решите задачу, составив ее математическую модель.Сережа вычислил степень числа 2 с показателем m, где m - нечетное число. Его брат возвел число, полученное Сережей в степень с показателем k, где k - четное число. Он получил 1024. Найдите хотя бы одну пару значений m и k, которые могли бы использовать Сережа и его брат.

Автор: Гость