Решите задачу, составив ее математическую модель.Сережа вычислил степень числа 2 с показателем m, где m - нечетное число. Его брат возвел число, полученное Сережей в степень с показателем k, где k - четное число. Он получил 102...
Алгебра
Решите задачу, составив ее математическую модель.Сережа вычислил степень числа 2 с показателем m, где m - нечетное число. Его брат возвел число, полученное Сережей в степень с показателем k, где k - четное число. Он получил 1024. Найдите хотя бы одну пару значений m и k, которые могли бы использовать Сережа и его брат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сережа 2 возвел в первую степень, получил 2, а брат его эту двойку возвел в 10 степень и получил 1024, выходит m=1, k=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составте уравнение к задаче.Для зимнего сада купили 6 одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей ,Сколько стоила одна орхидея ,если вся п...
Химия
Плотность паров вещества составляет 3,482 г/л. При его сжигании выделилось 11,2 л углекислого газа и 0,25 моль воды. Определить молекулярную формул...
Химия
как измениться скорость реакции пр повышении температуры с 10 до 40 градусов.Температурный коэффициент реакции равен 3