{ x^2+y^2=10} { x+2y=5}
Алгебра
{ x^2+y^2=10} { x+2y=5}
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2+y^2=10 x=5-2y (5-2y)^2+y^2=10 x=5-2y 25+4y^2-20y +y^2=10 x=5-2y 5y^2-20y+25=10 x=5-2y 5y^2-20y+15=0 x=5-2y y^2-4y+3=0 D=16-4*3=4 y1=3 y2=1 x1=5-2*3=-1 x2=5-2*1=3
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