{ x^2+y^2=10}                                                                                                       { x+2y=5}                                                                                  

Алгебра
{ x^2+y^2=10}                                                                                                       { x+2y=5}                                                                                  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2+y^2=10   x=5-2y (5-2y)^2+y^2=10  x=5-2y 25+4y^2-20y +y^2=10  x=5-2y 5y^2-20y+25=10   x=5-2y 5y^2-20y+15=0 x=5-2y y^2-4y+3=0 D=16-4*3=4 y1=3 y2=1 x1=5-2*3=-1 x2=5-2*1=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
З якоi частини горiха добувають кокосову олiю? А)З м якотi Б)зi шкарлупи В)iз волокна
Ответить
Математика
24л фарби розлили у 8 однакових банок.Місткість бака на 6 л більша ніж місткість банки.Скільки потрібно таких баків,щоб розлити 36 л 
Ответить
Алгебра
Решите задачу, составив ее математическую модель.Сережа вычислил степень числа 2 с показателем m, где m - нечетное число. Его брат возвел число, по...
Ответить
Математика
Найди площадь круга,радиус которого равен 6 м.Число П округли до десятых!
Ответить
Математика
Составте уравнение к задаче.Для зимнего сада купили 6 одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей ,Сколько стоила одна орхидея ,если вся п...
Ответить