При скрещивании двух растений ириса, имеющих фиолетовый цвет цветков и высокий рост стеблей, получили расщепление: от одного растения по цвету (розовые), а от другого – по росту (низкие). Гибриды размножали самоопылением. Рассч...

Биология
При скрещивании двух растений ириса, имеющих фиолетовый цвет цветков и высокий рост стеблей, получили расщепление: от одного растения по цвету (розовые), а от другого – по росту (низкие). Гибриды размножали самоопылением. Рассчитайте соотношение генотипов и фенотипов цветков по цвету и росту во втором поколении.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
то есть фиол высокий х фиолет высокий, получается А- фиол а-розовый В-высок в-низк 1)АаВВ х АаВВ получили ААВВ- фиол :2АаВВ-фиол : ааВВ-розовые 2) ААВв х ААВв получили ААВВ- высокие : 2ААВв- высокие : ААвв-низкие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
запишите в виде неправильной дроби числа 7 1/8 3 4/5 1 7/10 9 14/15 5 3/16
Ответить
Алгебра
Вычислите: (13^2-12^2)^2+(6^2+7^4)^3
Ответить
Химия
Уравнять с помощью электронного баланса: KNO3 = KNO2 +O2 MnO2+MnSO4 + SO2 + H2O NaNO2 + KMnO4 + H2SO4 = NaNO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
Ответить
Алгебра
{ x^2+y^2=10}                                                                                                       { x+2y=5}                      ...
Ответить
Қазақ тiлi
З якоi частини горiха добувають кокосову олiю? А)З м якотi Б)зi шкарлупи В)iз волокна
Ответить