При скрещивании двух растений ириса, имеющих фиолетовый цвет цветков и высокий рост стеблей, получили расщепление: от одного растения по цвету (розовые), а от другого – по росту (низкие). Гибриды размножали самоопылением. Рассч...

Биология

При скрещивании двух растений ириса, имеющих фиолетовый цвет цветков и высокий рост стеблей, получили расщепление: от одного растения по цвету (розовые), а от другого – по росту (низкие). Гибриды размножали самоопылением. Рассчитайте соотношение генотипов и фенотипов цветков по цвету и росту во втором поколении.

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