При скрещивании двух растений ириса, имеющих фиолетовый цвет цветков и высокий рост стеблей, получили расщепление: от одного растения по цвету (розовые), а от другого – по росту (низкие). Гибриды размножали самоопылением. Рассч...
Биология
При скрещивании двух растений ириса, имеющих фиолетовый цвет цветков и высокий рост стеблей, получили расщепление: от одного растения по цвету (розовые), а от другого – по росту (низкие). Гибриды размножали самоопылением. Рассчитайте соотношение генотипов и фенотипов цветков по цвету и росту во втором поколении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
то есть фиол высокий х фиолет высокий, получается А- фиол а-розовый В-высок в-низк 1)АаВВ х АаВВ получили ААВВ- фиол :2АаВВ-фиол : ааВВ-розовые 2) ААВв х ААВв получили ААВВ- высокие : 2ААВв- высокие : ААвв-низкие
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