Вычислите: (13^2-12^2)^2+(6^2+7^4)^3

Алгебра
Вычислите: (13^2-12^2)^2+(6^2+7^4)^3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13^2=169 12^2=144   вычитаем 169-144=25   25^2=625   переходим ко второй части   6^2=36   7^4=2401   2401+36=2437   2437^3=   можно через формул Сфу попробывать или завести под знак корня,но я во времени ограничен додумай мысль мою м б она верная              
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