Вычислите: (13^2-12^2)^2+(6^2+7^4)^3

Гость: Гость:

13^2=169 12^2=144 вычитаем 169-144=25 25^2=625 переходим ко второй части 6^2=36 7^4=2401 2401+36=2437 2437^3= можно через формул Сфу попробывать или завести под знак корня,но я во времени ограничен додумай мысль мою м б она верная